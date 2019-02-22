Европа использует политику двойных стандартов в отношении непризнанных государств

22.02.2019, Луганск, Владимир Гладков

Европейское сообщество активно практикует политику двойных стандартов в отношении Белоруссии, Приднестровья и ЛДНР.

Об этом в ходе международного форума заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь признанное государство, а что происходит? Происходит изоляция, когда Западу не выгодна та или иная страна, они её подвергают некоторым образом санкциям, и Беларусь находится под этими санкциями наверное лет 15. Хотя, с другой стороны, общепризнанное государство должно эффективно присутствовать на мировой арене, но этого не происходит.

Взять другой пример – это Приднестровье, и эта территория частично признанная. Со стороны мирового сообщества вроде как не должно быть нормального взаимодействия с этой территорией. Но что реально? А реально Евросоюз торгует с Приднестровьем. Торговые отношения там есть, и они расширяются. То есть вот это отсутствие официального признания не является препятствием для работы с этой территорией.

Да, молодцы приднестровцы, они смогли этого добиться. И эта практика есть, её нужно изучать и по возможности пытаться применять в наших обстоятельствах, но вот эти двойные стандарты на примерах к признанному государству и частично признанному, они ярко показывают – эти игроки действуют четко в своих личных интересах», – заявил Дейнего.

Также глава МИД ЛНР в своем выступлении отметил такую же политику в отношении непризнанных республик Донбасса.

«Международные организации здесь присутствуют и ОБСЕ, и целый ряд ООНовских организаций, и фактически они здесь работают на территориях непризнанного государства. Так что происходит? Мы есть или нас нет? Они с нами взаимодействуют или нет? По факту они здесь и с нами работают, но при этом закрывают глаза и говорят: «Нет никаких непризнанных государств, и мы о них даже слышать ничего не хотим», – резюмировал Дейнего.