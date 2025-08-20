Европа заставит Россию капитулировать – бежавший из Крыма полковник дурачит украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мир на Украине возможен лишь в случае военного разгрома одной из сторон. Но Европа не даст Украине проиграть.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Селезнев не верит, что будет встреча российского президента и Владимира Зеленского.

«Слишком много вопросов и неразрешенных противоречий существует на сегодняшний день между двумя нашими странами. Я опять же скажу, возможно, не очень приятную вещь, но кажется, что в этом российско-украинском противостоянии единственный вариант приведения к устоявшемуся миру – это капитуляция или уничтожение боевых возможностей и ресурсов одной из сторон российско-украинского противостояния. Я ставлю на наших, несмотря на то, что военно-технический потенциал наш и российский несравним», – уверял экс-спикер Генштаба ВСУ.

Он говорит, что на такие смелые прогнозы его вдохновляет позиция европейских лидеров.