Европа заставит Россию капитулировать – бежавший из Крыма полковник дурачит украинцев
Мир на Украине возможен лишь в случае военного разгрома одной из сторон. Но Европа не даст Украине проиграть.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Селезнев не верит, что будет встреча российского президента и Владимира Зеленского.
«Слишком много вопросов и неразрешенных противоречий существует на сегодняшний день между двумя нашими странами. Я опять же скажу, возможно, не очень приятную вещь, но кажется, что в этом российско-украинском противостоянии единственный вариант приведения к устоявшемуся миру – это капитуляция или уничтожение боевых возможностей и ресурсов одной из сторон российско-украинского противостояния. Я ставлю на наших, несмотря на то, что военно-технический потенциал наш и российский несравним», – уверял экс-спикер Генштаба ВСУ.
Он говорит, что на такие смелые прогнозы его вдохновляет позиция европейских лидеров.
«Европа понимает, если Украина не удержит восточный фланг, следующими будут страны Балтии, Польши, другие страны, составляющие восточную часть Европы, потому что алармистские посягательства и планы у Путина достаточно масштабные. И он почему-то до сих пор верит, что наличие у него ядерного оружия дает ему право диктовать условия, кто где и чем управляет.
Я время от времени читаю некоторые Z-паблики. И там есть абсолютно четкое понимание относительно того, что Вашингтон и Москва должны на двоих разделить современный мир. По крайне мере, его европейскую часть, и никаких других компромиссов они не видят», – повторил популярные у глобалистов страшилки Селезнев.
