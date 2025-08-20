Европа заставит Россию капитулировать – бежавший из Крыма полковник дурачит украинцев

Игорь Шкапа.  
20.08.2025 21:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 167
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Мир на Украине возможен лишь в случае военного разгрома одной из сторон. Но Европа не даст Украине проиграть.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир на Украине возможен лишь в случае военного разгрома одной из сторон. Но Европа...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Селезнев не верит, что будет встреча российского президента и Владимира Зеленского.

«Слишком много вопросов и неразрешенных противоречий существует на сегодняшний день между двумя нашими странами. Я опять же скажу, возможно, не очень приятную вещь, но кажется, что в этом российско-украинском противостоянии единственный вариант приведения к устоявшемуся миру – это капитуляция или уничтожение боевых возможностей и ресурсов одной из сторон российско-украинского противостояния. Я ставлю на наших, несмотря на то, что военно-технический потенциал наш и российский несравним», – уверял экс-спикер Генштаба ВСУ.

Он говорит, что на такие смелые прогнозы его вдохновляет позиция европейских лидеров.

«Европа понимает, если Украина не удержит восточный фланг, следующими будут страны Балтии, Польши, другие страны, составляющие восточную часть Европы, потому что алармистские посягательства и планы у Путина достаточно масштабные. И он почему-то до сих пор верит, что наличие у него ядерного оружия дает ему право диктовать условия, кто где и чем управляет.

Я время от времени читаю некоторые Z-паблики. И там есть абсолютно четкое понимание относительно того, что Вашингтон и Москва должны на двоих разделить современный мир. По крайне мере, его европейскую часть, и никаких других компромиссов они не видят», – повторил популярные у глобалистов страшилки Селезнев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить