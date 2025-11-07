Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Дональд Трамп просто хочет прекращения огня на действующей линии соприкосновения, то Владимиру Путину важны не столько территории, сколько достижения целей СВО.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил антироссийский пропагандист и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Дональда Трампа есть простая и понятная идея. Прекращение огня по линии столкновения российских и украинских войск. Ему абсолютно всё равно, какая зона ответственности будет у российских войск, и будет ли туда включен Покровск, Краматорск, Славянск или Купянск, или Краматорск и Славянск останутся под контролем, а Покровск под контролем РФ. Убеждаю вас, ему абсолютно неинтересна географическая карта», – трепался рагуль-гей.

«Поэтому если Путин ему скажет, что они захватили Покровск, он скажет – хорошо, прекращаем огонь, будете контролировать Покровск. Если Путин скажет, что захватил ещё какие-то территории – хорошо, прекращаем огонь, признаём, что вы фактически контролируете эти территории, и не морочьте дальше голову», – вещал Портников.