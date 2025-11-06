Генерал ВСУ: Путин переиграл нас с приглашением СМИ в Покровск

Игорь Шкапа.  
06.11.2025 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 955
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Информвойна, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина проигрывает информационную войну России.

Об этом в эфире видеоблога «Новый отсчет» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ведущий поинтересовался, может ли реализоваться предложение росссийкого лидера Владимира Путина обеспечить допуск журналистов в районе блокирования ВСУ в Покровской (Красноармейской) агломерации.

Укро-генерал ответил, что не видит никаких проблем для этого и считает, что желающих иностранцев будет достаточно.

«И с точки зрения нашей непосредственной деятельности, мы снова проиграли в очередной раз этап информационной войны, потому что мы не так часто запускаем западных журналистов на линию боевого столкновения. И это достаточно часто работает не в нашу пользу», – сказал Кривонос.

Он жалуется, что в западных медиа не представлены украинские журналисты, которые доносят точку зрения Киева, а «журналистов, которые рассказывают с пророссийским взглядом реалии российско-украинской войны – больше чем достаточно», а события в Газе американцев волновали куда больше.

«Золотое правило пропаганды говорит, что прав тот, кто говорит первый, потому что второй всегда оправдывается. А мы даже не оправдываемся, мы молчим. Мы слепоглухонемы в информационном пространстве, а потом думаем, почему все так плохо.

Если Путин предложил провести журналистов, что мешало нам сделать ответ и непосредственно провести хотя бы украинских журналистов, не говорю там о западных, в зону Покровска, которые могли бы увидеть, что украинские войска есть в Покровске. На каждое действие должно быть противодействие. Если его нет, то ты начинаешь проигрывать», – добавил Кривонос.

Все новости за сегодня



