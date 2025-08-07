Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская армия становится очень бюрократизированной, из-за чего падает эффективность и растёт уровень потерь.

Об этом в интервью западному публицисту Доминику Преслу заявил дважды воевавший на стороне ВСУ солдат словацкой армии Якуб Яйчай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые вещи определённо улучшились с момента моего первого визита на Украину [в 2022 году]. Например, значительно улучшилась логистика. Некоторые вещи не улучшились. Но что я заметил – это преобладание бюрократии. Мне кажется, что бумажная работа становится вездесущей, отнимает всё больше времени, и с ней всё труднее справляться», – сказал Яйчай.