Среди западных глобалистов много настоящих уголовников, которые готовы на что угодно ради сохранения власти и избежания суровой ответственности.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если кто-то считает, что западники никогда не пойдут на войну, потому что это грозит их уничтожением, то это отчасти верно. Да, они не пошли бы на войну, если бы не ситуация, которая сложилась сегодня в западном мире.

К власти всё чаще и больше приходят правые, которые отодвигают глобалистов. И глобалисты боятся потерять все рычаги влияния. А самый большой рычаг влияния для них – это контроль над ФРС, над станком, так называемым, который печатает деньги.

Вот сейчас в Чехии пришли к власти антиглобалисты, хотя и не пророссийские. В Польше то же самое, Навроцкий – антиглобалист, хоть и русофоб. Значит, речь идет именно о внутриевропейских проблемах, а не связанных с Россией», – сказал Сорокин.