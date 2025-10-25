НАТО: Благодаря Трампу поток оружия продолжает идти на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на миротворческую риторику, США работают над увеличением поставок оружия Украине. Об этом на конференции лидеров «коалиции желающих» в Лондоне заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Америка даёт большой арсенал оружия Украине, в том числе Пэтриоты, Хаймарсы, Атакмс. После июля был риск, что поток оружия из США станет меньше. Но, к счастью, благодаря усилиям Трампа, поток ключевого оружия, такого как ракеты для Пэтриотов, мы организовали это всё. Но платят за это союзники, все разом. И сейчас уже они обещают миллиарды, и поток оружия идёт на Украину», – сказал Рютте.