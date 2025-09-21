Итоги предвыборной гонки в Молдове: чего ждать на финише в конце сентября?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политическая система Молдовы после парламентских выборов 28 сентября рискует столкнуться с кризисом, но встряска может привести к обновлению.

Об этом заявил эксперт Финунивериситета при Правительстве РФ, директор ИСПИРР Игорь Шорников.

В интервью «ПолитНавигатору» он дал прогноз по выборам.

– Избирательная кампания показалась жалкой и однобокой – было мало диалога между политиками и обществом, правящая команда имела преимущество в ресурсах. Как это может отразиться на работе будущего парламента?

– Если судить по виду этой кампании, то, на первый взгляд, оппозиция выглядит жалкой и запуганной, а власть – злой и излишне нервной. Но при более внимательном взгляде становится понятнее логика происходящего. Власть чувствует, как почва уходит из-под ног, ощущает все большую собственную изоляцию от общества, что, кстати, отражают ее падающие рейтинги, поэтому судорожно пытается искать виновников своих проблем и гасить пожар там, где его нет.

С этим связаны и немотивированные наезды на СМИ, и санкции против отдельных лидеров оппозиции. Чем ближе к выборам, тем больше поведение власти напоминает истерику. Что касается оппозиции, то ей особо и делать ничего не надо – режим сам идет под откос. Но, зная вздорный характер тех, кто там принимает решения, большинство оппозиционных политиков предпочитают не давать поводов для вспышек гнева и отчаяния.

Проблема в том, что этот режим получил карт-бланш от Евросоюза на любые действия ради самосохранения, но надо создавать хотя бы видимость демократии, поэтому будущий парламент либо утратит легитимность, либо окажется оппозиционным президенту Майе Санду и подконтрольным ей органам власти.

То есть существует риск, что парламент окажется недееспособным, а политическая система Молдовы погрузится в глубокий кризис. Само по себе это не столь плохо, как звучит. Кризисы бывают очистительными. Лучше все же политический кризис, чем война. А сохранение у власти режима, который подавляет Гагаузскую автономию, неспособен к диалогу с Приднестровьем и источает ксенофобию, – прямой путь к войне.

– Что удалось сделать в ходе этой кампании оппозиции? Не сыграют ли с оппозиционерами злую шутку игры в «альтернативную евроинтеграцию»?

– Оппозиции удалось консолидироваться – был создан Патриотический блок, который имеет все шансы на победу. Но он объединил левые партии, что может отпугнуть часть избирателей. Поэтому логично, что у оппозиции появилась еще одна точка сборки в центре – блок «Альтернатива». Доверие избирателей к нему высокое.

Важно, что два оппозиционных блока уклонились от взаимной конфронтации. Они смогут координировать свои действия в парламенте. Это внушает определенный оптимизм. Появились и новые интересные политические проекты. Например, партия «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ. По своей идеологии – это, скорее, правая партия, но она радикально отличается от других правых: она промолдавская, а не прорумынская. За 35 лет молдавской истории – это впервые.

Идея евроинтеграции постепенно теряет блеск. Больше всего для этого сделал сам ЕС, но внутри Молдовы именно Майя Санду и ее команда заставили многих другими глазами взглянуть на Европу. В перспективе те политики, кто делает ставку на евроинтеграцию, будут терять позиции.

– Каков прогноз по составу парламента? Какие неожиданности могут произойти на «последней стометровке» перед выборами?

– Судя по опросам, в парламент проходят четыре политформирования: Патриотический блок, пропрезидентская ПДС, блок «Альтернатива» и Наша партия. Никто не набирает большинство, поэтому лидерам придется строить коалицию.

На мой взгляд, большинство должно быть за союзом Патриотического блока и «Альтернативы». Но их перевес над гипотетическим союзом ПДС и Нашей партии весьма зыбкий – нестабильность политической системы только возрастает.

Могут быть и сюрпризы. Допускаю, что в парламент пройдет пятая сила, например, «Великая Молдова». Тогда есть надежда, что парламент станет более устойчивым, и политический кризис пройдет мягче.