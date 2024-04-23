К осени на Украине будут уничтожены основные транспортные узлы и ТЭС – прогноз

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Украина ждет катастрофическая осень. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина к сентябрю, я считаю, не будет иметь уже ни денег для экономики, будет полностью разрушена вся теплоэлектрическая генерация, будут уничтожены главные железнодорожные вокзалы в Киеве и других крупных городах», – сказал эксперт.

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«Будут разрушены центры городов, Львов будет, центр, разрушен полностью, Ивано-Франковск и так далее. То есть, по сути, весь основной народно-хозяйственный комплекс Украины, как мы его привыкли видеть и жить с ним, он будет уничтожен. Фактически Украина будет – открытая руина имени Зеленского и «слуг народа», – заявил Соскин.