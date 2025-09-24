Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отправка китайского контейнеровоза «Heng Yang 9» под флагом Панамы в порт Севастополя через более чем 11 лет со дня воссоединения Крыма с Россией стала крайне неприятным сигналом для киевского режима вкупе со «стратегическими партнерами».

Впрочем, если рассматривать это событие в контексте объявленного «безграничного партнерства» между Китаем и Россией, то рано или поздно заход китайского судна в крымский порт был вполне предсказуем. Этот визит следует рассматривать не через призму спекулятивной политики, а как логичный результат прагматичного курса Пекина.

Прежде всего, важно подчеркнуть сугубо гражданский и коммерческий характер судна «Heng Yang 9». Его основная функция – транспортировка товаров, что является основой глобальной торговли. Активность китайских коммерческих судов в черноморском регионе отражает объективный рост товарооборота.

Не будем сбрасывать со счетов недавний демарш Польши, перекрывшей на время доставку посылок из КНР в ЕС по железной дороге через территории России и Белоруссии.

Действия Китая, также невозможно рассматривать в отрыве от хамского поведения официального Киева в отношении Пекина. Украинская сторона неоднократно допускала агрессивно-истерическую риторику в адрес КНР.

В условиях, когда один из участников регионального конфликта демонстрирует критическую зависимость от стран Запада и неуважение к интересам КНР, углубление экономического сотрудничества с другим партнером, Россией, который соблюдает договоренности, становится естественным и логичным шагом.

Раньше КНР, хоть и не поддерживал официально западные антироссийские санкции, но стремился делать все аккуратно, не подвергаясь критике со стороны лидеров США и ЕС.

Интересно, что, по данным издания Financial Times, украинская сторона фиксировала минимум три захода контейнеровоза Heng Yang 9 с погрузкой-разгрузкой в крымские порты в последние несколько месяцев, однако возмущенного хрюканья тогда почему-то не было слышно.

Теперь же визит китайского контейнеровоза на Западе восприняли как прямой вызов «свободному миру». В СМИ поднялся визг «как он посмел». Особо следует отметить экспертный гевалт – в привычной риторике «хайли лайкли», слабоумно обвиняющий мирный китайский контейнеровоз в ведении разведки в пользу России и её Черноморского флота. Никаких доказательств своим словам, понятное дело, «эксперты» не приводят.

Таким образом, заход контейнеровоза «Heng Yang 9» в Севастополь — это сильный сигнал и демонстрация позиции Пекина в поддержке Москвы и даже справедливости воссоединения с Крымом, несмотря на, вроде бы, внешне рядовое событие в рамках растущего товарооборота, которое происходит на фоне системных проблем в китайско-украинских и китайско-западных отношениях.