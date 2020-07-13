Козак поставил ультиматум украинской делегации

13.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Избранная Киевом стратегия по имитации «приверженности к Минским соглашениям» уже не сработает, предупредил в эфире телеканала «Россия 1» спецпредставитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вводите санкции, здесь связь совершенно иная, поэтому и получается у вас вот такая вот незадача. Когда приезжает ваш представитель, ваша внешняя политика адвокатская. У вас два адвоката ведут внешнюю политику по, крайней мере, по конфликту, Ермак и Резников. Они два адвоката, то есть, у него задача, приходит в суд, он понимает, что защищает убийцу, он защищает человека, который недостоин, но он адвокат, он выполняет свою функцию.

Поэтому приезжает и говорит: мы выполняем Минские соглашения, а это 13 пунктов, при этом говорит: 9 пункт нас не устраивает, границы нет, «не катят», мы только берем полностью под контроль всю территорию. Вы нормальные люди? Кто вам отдаст территорию под контроль? Кто вам отдаст границу? То есть они должны застрелиться уйти с этой территории, умереть ради того, что вам этого хочется?» – возмутился Мирошник.

«В Конституции закрепить особый статус, но – нет, нам это тоже не нравится, мы этого делать не будем. Особый статус? Да какой особый статус, мы сейчас всем тут децентрализацию дадим, и всем будет счастье, да?

Что – «да»? В Минских соглашениях написано: конституционная реформа с учетом особенностей отдельных районов! Ваша децентрализация здесь рядом не стояла, никого не интересует в рамках Минского процесса ваша децентрализация. От слова совсем.

Поэтому там есть обязательства. Вы из 13 пунктов по политическим, говорите, что четыре нас не устраивает, но Минские соглашения мы выполняем», – добавил дипломат, обращаясь к украинским оппонентам.

Он также напомнил украинцам разгром в Иловайске и Дебальцево.

«Вы получили в нос сначала в Иловайске, потом в Дебальцево, вы сели и подписали эти договоры. А сейчас утерлись и сказали: «Не-не-не, что-то нам не нравится у нас тут народ против». Это компромиссное соглашение, наш народ тоже против, против того, чтобы иметь какие-то отношения с Украиной!» – подчеркнул представитель ЛНР.

«Есть международно-признанное решение, в котором сказали: хорошо, мы вас как-то попытаемся туда интегрировать. И мы на протяжении пяти лет сидим и разговариваем, каким образом защитить людей, живущих в Донецке и в Луганске – их права, их безопасность, их политические и гражданские права. Вот этим мы занимаемся в ходе переговоров, а вы, приезжая сюда, как и те, на переговорную площадку, несёте откровенную чушь о том, что нам не понравилось. Подписали? Выполняем, не хотите выполнять – к чёртовой матери! Россия вам это и сказала в последний раз.

Козак после 11 часов, проведённых в переговорах, сказал: господа, если вы продолжите в таком тоне, то считайте себя вышедшими из Минских соглашений, и Россия будет вести переговоры с Францией, Германией и, возможно, с Соединенными Штатами о том, что вы не выполняете, какие меры нужно принять для того, чтобы вас принудить к выполнению Минских соглашений или же признать их невыполненными по вашей вине, и тогда уже будут санкции», – добавил Родион Мирошик.