24.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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Лукьяненко восхищён героическими людьми Донбасса




Известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко хочет повторно посетить Донецкую народную республику.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции, проведённой общественным движением «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приезжали большой компанией, которая поддерживала Донбасс, несмотря на разные взгляды на ситуацию. Если будет возможность, мы, конечно, снова приедем. Хотя культурная блокада также отвратительна, как и экономическая, писатели-фантасты не испугались и приехали.

Донецк запомнился нам своим героизмом. Несмотря на все проблемы и сложности, город остается красивым. Храбрые жители стараются трудиться и делать свою родину лучше. Мы были восхищены вашим мужеством», – сказал он.

Также писатель подчеркнул, что полученные от Донбасса впечатления он выразил в своём новом рассказе.

«Я написал рассказ о Донбассе, который скоро появится в электронном формате в сети. Пишу роман «Предел» – это космическая фантастика о будущем. Там речь идет о войне. Впечатления, полученные на донецкой земле, нашли свое отражение в этом романе», – добавил Лукьяненко.

 

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