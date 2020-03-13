МИД России отчитал власти Черногории

13.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Власти Черногории выдвигают безосновательные претензии к России, обвиняя ее в причастности к акциям протеста, которые продолжаются в этой балканской стране уже три месяца против реализации сценария церковного раскола, аналогичного тому, что произошел на Украине.

Истинные организаторы дестабилизации находятся в другой стране, которая и провоцировала разрушение единства Православия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы регулярно напоминаем руководству в Подгорице, что Россия не имеет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран, и Черногория здесь – не исключение.

Если руководство Черногории хочет поискать тех, кто вмешивается в ее дела, им нужно повернуть голову на 180 градусов и посмотреть ровно в противоположную сторону. Может быть, они увидят, кто вмешивается в их внутренние дела.

Ссылки на разного рода «гибридные» посягательства на чужой суверенитет, будто бы исходящие из Москвы, являются неуклюжими попытками решить собственные проблемы путем поиска внешнего врага и увести общественное мнение от понимания того, кто реально вмешивается во внутренние дела Черногории.

Ситуация вокруг принятого в декабре 2019 г. в Черногории «закона о свободе вероисповедания», безусловно, вызывает серьезную тревогу. Эта тема имела мировое значение и имела разрушительное воздействие на единство православного мира.

Проблему следует искать именно в этом, а не в позиции тех сил, которые критически отзываются о законодательных «новеллах», призывают к уважительному и равноправному диалогу черногорских властей и Сербской Православной Церкви, отстаивающей свои вековые легитимные права и интересы», – заявила Захарова.

В Черногории уже три месяца проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.