13.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Балканы, Политика, Россия, Церковь, Черногория
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МИД России отчитал власти Черногории




Власти Черногории выдвигают безосновательные претензии к России, обвиняя ее в причастности к акциям протеста, которые продолжаются в этой балканской стране уже три месяца против реализации сценария церковного раскола, аналогичного тому, что произошел на Украине.

Истинные организаторы дестабилизации находятся в другой стране, которая и провоцировала разрушение единства Православия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает

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«Мы регулярно напоминаем руководству в Подгорице, что Россия не имеет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран, и Черногория здесь – не исключение.

Если руководство Черногории хочет поискать тех, кто вмешивается в ее дела, им нужно повернуть голову на 180 градусов и посмотреть ровно в противоположную сторону. Может быть, они увидят, кто вмешивается в их внутренние дела.

Ссылки на разного рода «гибридные» посягательства на чужой суверенитет, будто бы исходящие из Москвы, являются неуклюжими попытками решить собственные проблемы путем поиска внешнего врага и увести общественное мнение от понимания того, кто реально вмешивается во внутренние дела Черногории.

Ситуация вокруг принятого в декабре 2019 г. в Черногории «закона о свободе вероисповедания», безусловно, вызывает серьезную тревогу. Эта тема имела мировое значение и имела разрушительное воздействие на единство православного мира.

Проблему следует искать именно в этом, а не в позиции тех сил, которые критически отзываются о законодательных «новеллах», призывают к уважительному и равноправному диалогу черногорских властей и Сербской Православной Церкви, отстаивающей свои вековые легитимные права и интересы», – заявила Захарова.

В Черногории уже три месяца проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией  650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

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