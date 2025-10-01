Москва уже в зоне поражения, но как цель не интересна – офицер ВСУ
Вместо бессмысленных в военном отношении и чреватых эскалацией ударов по российской столице Украина должна сконцентрироваться на других целях.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы, конечно, сегодня может бить даже по Москве. Из Сумской области наши дроны могут долетать по кратчайшему пути до Москвы. Что нам это даст? Просто эскалация, что мы будем бить по стеклянным зданиям в центре Москвы. Нам надо работать по военным целям, которые болезненны для русских», – сказал ВСУшник.
В качестве примера он привел удары по российским НПЗ, отметив, что они должны наноситься и по другим производственным мощностям, даже если они прямо не связаны с оборонкой.
«Этот комплекс наших ответов будет работать лучше любых санкций. К сожалению, наши партнеры, которые находятся с нами в коалиции против России, не могут позволить себе не покупать энергоресурсы у России… Поэтому нам надо работать нашими «скальпелями», – рассуждал Ярославский.
