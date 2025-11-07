Мы должны организовать акции против поддержки Украины, – депутат Бундестага
Немецкая оппозиция планирует организацию акций протеста против антироссийской политики и вооружения Украины.
Об этом в эфире видеоблога Westend Verlag заявила депутат Бундестага, один из лидеров Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Очень важно, чтобы мы организовали в Германии акцию протеста против этой политики войны и нападения на социальное государство [подразумевается рост цен и сокращение льгот из-за поддержки Украины] . В последние недели произошли обнадеживающие события – более 150 тысяч человек вышли на улицы против геноцида в Газе, против поставок оружия Украине. Я считаю, что это очень важно, но мы должны стать больше, более эффективными», – заявила Дагделен.
По словам политика, хоть она и придерживается левых взглядов, но готова объединяться и с правыми из «Альтернативы для Германии», чтобы добиться общей цели:
«Если есть люди из этого спектра, которые выступают за прекращения поставок оружия, против большой угрозы войны против России, то есть за то, чтобы остановить это, если мы мобилизуемся против этой военной политики, тогда я за то, чтобы это приветствовать».
