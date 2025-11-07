Мы должны организовать акции против поддержки Украины, – депутат Бундестага

Анатолий Лапин.  
07.11.2025 12:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 367
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Немецкая оппозиция планирует организацию акций протеста против антироссийской политики и вооружения Украины.

Об этом в эфире видеоблога Westend Verlag заявила депутат Бундестага, один из лидеров Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкая оппозиция планирует организацию акций протеста против антироссийской политики и вооружения Украины. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень важно, чтобы мы организовали в Германии акцию протеста против этой политики войны и нападения на социальное государство [подразумевается рост цен и сокращение льгот из-за поддержки Украины] . В последние недели произошли обнадеживающие события – более 150 тысяч человек вышли на улицы против геноцида в Газе, против поставок оружия Украине. Я считаю, что это очень важно, но мы должны стать больше, более эффективными», – заявила Дагделен.

По словам политика, хоть она и придерживается левых взглядов, но готова объединяться и с правыми из «Альтернативы для Германии», чтобы добиться общей цели:

«Если есть люди из этого спектра, которые выступают за прекращения поставок оружия, против большой угрозы войны против России, то есть за то, чтобы остановить это, если мы мобилизуемся против этой военной политики, тогда я за то, чтобы это приветствовать».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить