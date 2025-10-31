Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киев подготовил европейцам список из 25 российских предприятий, якобы имеющих отношение к производству баллистических ракет средней дальности «Орешник».

Об этом просроченный президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после совещания по санкциям против нефтяных компаний РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После того, как причастный к организации терактов на территории России глава СБУ Малюк задним числом объявил о якобы уничтожении одного «Орешника» позапрошлым летом, деятели киевской хунты начали гадать и пришли к выводу, что у русских есть ещё возможность задействовать до 6 выстрелов.

Зеленский указал на инициативу Москвы разместить «Орешник» в Белоруссии.

«Мы видим карту. Радиус действий приблизительно 5 тыс.км, и есть мёртвая зона 700 км. Европейцам Восточной Европы нужно обратить на это внимание, нашим балтийским коллегам, да и всем нужно обратить внимание на эти риски», – вещал киевский диктатор.

Он добавил ещё одну «важлывую» деталь касательно «Орешника».