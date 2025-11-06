На Украине останавливают поезда после ночного удара

Игорь Шкапа.  
06.11.2025 11:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 972
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


135 дронов атаковали сегодня ночью подконтрольные киевскому режиму тыловые объекты.

По данным Воздушных сил ВСУ, «зафиксировано попадания 27  ударных БпЛА на 14 локациях».

Местные власти Днепродзержинска (Каменское, Днепропетровская область) отчитались о поврежденной инфраструктуре и транспортном предприятии. Профильные паблики указывают, что за ночь по местной ТЭС прилетело порядка 20 дронов.

Кроме того, в сети появилось видео пожара и вторичной детонации в Днепродзержинске – по всей видимости, поражен склад с боепрпасами.

Продолжаются системные атаки и на железнодорожную инфраструктуру.

«Сегодня ночью враг атаковал Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, к счастью, пострадавших нет, однако повреждена железнодорожная инфраструктура», – сообщает «Укрзализныця».

Объявлено о задержке ряда поездов.

В свою очередь украинские дроны атаковали Россию. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что результате атаки в областном центре повреждены жилые дома, погиб мирный житель и возник пожар «на территории промзоны в Красноармейском районе».

По сети расходятся кадры атаки на Костромскую ГРЭС в Волгореченске – третью по мощности тепловую электростанцию России.

По словам костромского губернатора Сергея Ситникова, оперативные службы устраняют последствия на объектах энергетической инфраструктуры, электроснабжение не нарушено.

Принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска.

Насколько серьёзно повреждена ГРЭС, пока неизвестно. Губернатор выехал в Волгореченск, где проводит встречу с руководством ГРЭС.

Всего, по данным МО РФ, Украина выпустила 75 дронов.

