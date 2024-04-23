На Украине вообще катастрофа, набрать мобилизованных будет невозможно – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
23.04.2024 11:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Украина не справится с поставленными перед ней задачами по массовой мобилизации, фантастикой являются и мечты о выходе на границы 91-го года. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Соскина, у Украины на тотальную мобилизацию не хватит ни денег, ни человеческого ресурса.

Украина не справится с поставленными перед ней задачами по массовой мобилизации, фантастикой являются и...

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«В Украине вообще катастрофа. Если те еще хоть что-то могут набрать, то в Украине вообще нельзя набрать – вот, о чем речь. Российская Федерация до предела напряжена, а Украина тратит на оборону 37% ВВП. Но у России полтора триллиона ВВП, а у Украины – 150 миллиардов, в 10 раз меньше ВВП. У России, как бы не было, население 140 миллионов, а у Украины – 30 миллионов, в пять раз меньше.

Поэтому у Украины вообще некого набирать. Плюс, мужчины не хотят идти, потому что они задают себе вопрос нормальный, а за кого и за что воевать?..  Буданов говорит, выйдут на 91-й год, границы. Нашему теленку-Буданову да волка-Путина съесть бы или Шойгу хотя бы. Это фантазии, это из области фантазии. Есть фантазии разные: «Незнайка на Луне», например. Это и есть фантазия. Ситуация в следующем – что в Украине набрать в мобилизацию невозможно априори», – заявил Соскин.

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