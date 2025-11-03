Начальник Генштаба Сербии примет участие в праздновании победы Азербайджана над Арменией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Генерал армии, начальник Генштаба Войска Сербии Милан Мойсилович намерен 8 ноября прибыть в Баку на празднование пятой годовщины победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Генерала не смущает, что самый близкий союзник Азербайджана – Турция активно вооружает албанских сепаратистов в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мойсилович станет гостем военного парада, который пройдёт в Баку на площади Азадлыг. Азербайджанцы называют вторжение и последующее уничтожение непризнанной Республики Арцах Отечественной войной.

Что характерно, также именуют карательную операцию против непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, которая закончилась для хорватских сербов с тем же итогом, что и для карабахских армян – этническими чистками, массовым исходом с вековых земель и сменой территориально-культурной идентичности.

В начале 90-х Мойсилович танкистом воевал за независимость РСК, был на своей машине дважды подбит хорватами, но спустя десятилетия стал одним из адептов многовекторной политики, проводимой нынешним руководством Сербии.

В начале октября начальник сербского Генштаба встречался с новоиспечённым командующим оккупационного контингента НАТО в Косово, турецким генерал-майором Озканом Улуташем, которому выразил обеспокоенность поставками Турцией беспилотников-камикадзе Sky Dagger RTF 15 для нужд сепаратистских «Сил Безопасности Косово» (FSK).

Надо отметить, что Турция последние годы активно вооружает подразделения косовских боевиков, поставляя им оружие и военную технику, а с приходом Улуташа на пост командующего натовскими оккупантами, те стали намного чаще санкционировать заход так называемого «спецназа косовской полиции» в сербские анклавы края.

Воевавший в своё время и в Косово Мойсилович, судя по официальным отчётам, расстался с турецким генералом совершенными приятелями.

При этом Турция также активно поддерживает бошнякский режим в Боснии и Герцеговине, стремящийся превратить страну в мононациональное и монокофессиональное государство и отобрать остатки суверенитета у местной Республики Сербской.

Ну а создатели турецких мыльных опер недавно сняли сериал про кровавого палача и изувера, бошнякского командира-исламиста Насера Орича, вырезавшего в 90-е более трех тысяч сербов в боснийском Подринье – турки представили его романтическим героем и защитником родной земли и веры от «сербских агрессоров».

При этом Турция была основным союзником Азербайджана во время вторжения в Арцах.

Но многовекторный Белград пытается выстроить хорошие отношения с Баку ради перспективы поставок азербайджанского газа в том случае, если ЕС вынудит его полностью или частично отказаться от экспорта газа российского.