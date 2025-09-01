Начало Второй мировой. О чём предпочитают молчать в Польше

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

1 сентября 1939 года нападением нацистской Германии на Польшу началась Вторая Мировая война.

Однако путь к этой трагической дате был проложен роковыми просчётами самой польской элиты.

Задолго между Берлином и Варшавой существовали тесные, хотя и непростые, отношения. В феврале 1937 года в Польшу с визитом прибыл один из высших руководителей Третьего рейха Герман Геринг. Он изложил идею, которая нашла живой отклик среди правящих польских русофобов: главной угрозой для обеих режимов является не только большевизм, но и «Россия как таковая». Это было официально закреплено в директиве польского Генштаба.

В компании с нацистами засветился и британский принц Филипп, супруг бабы Лизы

К 1938 году идеологическое сближение переросло в практическое сотрудничество. Берлин и Варшава стали соучастниками в разделе Чехословакии. Пока подконтрольная Гитлеру Судето-немецкая партия дестабилизировала обстановку в Судетах, Польша активизировала своих экстремистов в Тешинской области.

Сразу после Мюнхенского сговора Польша предъявила Праге ультиматум. Польские войска вошли в Тешинскую область, которую в Варшаве считали «исконно польской землёй». Последовало изгнание около 30 тысяч этнических чехов. Неуемность польских аппетитов проявилась и в Словакии: 1 декабря 1938 года под давлением Варшавы Прага уступила ещё 226 кв. км на севере Словакии.

Успех в Чехословакии вызвал головокружение у правящих кругов в Варшаве. 26 января 1939 года глава МИД Польши Юзеф Бек в беседе с коллегой Риббентропом заявил, что «Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Чёрному морю».

Однако Гитлер рассматривал Польшу не как равноправного союзника, а как вассала. Вскоре последовали требования: передать Германии вольный город Данциг (Гданьск), предоставив право на строительство пути к Восточной Пруссии. Для Польши, раздутой от гонора своей обретённой «неподлеглости», это было неприемлемо.

С апреля 1939 года Германия начала готовиться к вторжению, сохраняя, тем не менее, сотрудничество. К примеру, накануне ВМВ Польшу посетил рейхсфюрер СС Гиммлер, радушно принятый польским диктатором Рыдз-Смиглы.

Летом 1939 года, когда угроза войны стала очевидной, Великобритания и Франция пытались договориться с СССР о создании системы коллективной безопасности. Ключевым условием советской помощи был доступ через польскую территорию частей РККА для боестолкновений с вермахтом. Но Варшава наотрез отказалась.

Причину этого отказа раскрыл в разговоре с главой МИД Франции Жоржем Бонне польский посол в Париже Лукасевич: «Мы никогда не позволим русским занять те территории, которые мы у них забрали в 1921 году». Этот отказ стал фатальным: он сделал невозможным создание единого антигитлеровского фронта и подтолкнул СССР к заключению пакта о ненападении с Германией — последним из европейских государств.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. План польского командования, основанный на архаичных представлениях о войне, рухнул в одночасье.

Польская стратегия заключалась в том, чтобы упорной обороной выиграть время для мобилизации, а затем перейти в контрнаступление, рассчитывая, что к тому моменту «Англичанка» и «тетя Франя» активно вступят в войну на Западе. Однако союзники ограничились лишь «странной войной», и помощь так и не пришла.

Уже к 6 октября 1939 года сопротивление польской армии было сломлено. В тот же день Гитлер, выступая в рейхстаге, торжественно объявил о прекращении существования Второй Польской Республики.

Для СССР схватка двух пауков стала спасением. Гитлер был вынужден тратить силы, ресурсы и время на вразумление дубиной бывшего «младшего партнера». СССР вернул в свой состав ряд территорий, включая Прибалтику, которые впоследствии гитлеровцы были вынуждены проходить с тяжелыми боями на пути к Москве и Ленинграду. Неизбежная война СССР с гитлеровской Германией была отложена почти на два года.