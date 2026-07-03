«Надо в 10 раз больше!» – в Верховной раде жалуются – G7 выделила на энергетику «слёзы»

375 млн евро, которые страны G7 выделили на помощь Украине, – ничтожно мало для восстановления разбомбленной энергетики.

Об этом на канале «Львовская мануфактура новостей» заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, что звучит это много», – отметил ведущий.

«Много это или мало? Они бы точно могли эту цифру, по крайней мере, умножить на десять, и было бы не 375 млн, а три миллиарда американских долларов.

Это было бы куда существенней. И этих денег точно бы хватило на большее количество или на большую номенклатуру оборудований, которые были бы закуплены и переданы для украинской энергосистемы. Но «маем тэ що маем». Хорошо, что есть хотя бы такие первые шаги», – сказал Нагорняк.