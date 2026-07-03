«Надо в 10 раз больше!» – в Верховной раде жалуются – G7 выделила на энергетику «слёзы»

Тарас Стрельцов.  
03.07.2026 09:42
  (Мск) , Львов
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Дзен, Колониальная демократия, Украина, Энергетика


375 млн евро, которые страны G7 выделили на помощь Украине, – ничтожно мало для восстановления разбомбленной энергетики.

Об этом на канале «Львовская мануфактура новостей» заявил член комитета Верховной рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

375 млн евро, которые страны G7 выделили на помощь Украине, – ничтожно мало для...

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«Мы понимаем, что звучит это много», – отметил ведущий.

«Много это или мало? Они бы точно могли эту цифру, по крайней мере, умножить на десять, и было бы не 375 млн, а три миллиарда американских долларов.

Это было бы куда существенней. И этих денег точно бы хватило на большее количество или на большую номенклатуру оборудований, которые были бы закуплены и переданы для украинской энергосистемы. Но «маем тэ що маем». Хорошо, что есть хотя бы такие первые шаги», – сказал Нагорняк.

Накануне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал «громадян» быть готовыми к очень тяжёлой зиме.

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English version :: Читать на английском «Надо в 10 раз больше!» – в Верховной раде жалуются – G7 выделила на энергетику «слёзы»

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