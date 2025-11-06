Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германии нужно больше опасаться «дружбы» с США, чем с Россией, потому что принуждение со стороны Штатов ввести санкции и закупать американский газ и нефть больнее бьют по самой ФРГ.

Об этом, выступая с трибуны Бундестага, заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Штефан Кейтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

