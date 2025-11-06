Наша дружба с США более опасна, чем с Россией, – депутат бундестага

Анатолий Лапин.  
06.11.2025 11:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 359
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, США


Германии нужно больше опасаться «дружбы» с США, чем с Россией, потому что принуждение со стороны Штатов ввести санкции и закупать американский газ и нефть больнее бьют по самой ФРГ.

Об этом, выступая с трибуны Бундестага, заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Штефан Кейтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Санкции против России наносят больший ущерб экономике Германии, чем российской. Поставки газа из России – теперь продают индийский газ из России, и заставляют половину земного шара перекачивать сжиженный природный газ.

Предполагаемые наблюдения беспилотников над Германией – это то, что нас беспокоит. Вы должны гораздо больше бояться наших хороших контактов с США, чем наших контактов с Россией», – заявил Кейтер.

