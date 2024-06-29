«Наша территория, мужиков не отдаем»: в Закарпатье могут появиться антимобилизационные анклавы

Украинское население уже скоро будет массово объединяться в громады и создавать дружины против мобилизации. Кроме того, они будут переходить в Венгрию, где и осядут в конечном итоге.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должны появиться громады, которые примут решение, что они в эту игру мобилизации/могилизации своими жителями участвовать не будут. Вот, как Венгрия заявила, что она в военных операциях НАТО участия принимать не будет. Ну, раз там так можно, значит, и в Украине так можно. А что заявил Орбан? Орбан говорит, что украинцы, которые зайдут на территорию Венгрии, получают статус защиты. А, что у них там населения много? Да я там ездил – там вообще пустые регионы стоят, там заходи и занимайся бизнесом», – сказал эксперт.

«К чему это все идет? Там сейчас начнут организовываться города-громады, куда будут заезжать семьями украинцы, они создадут там соответствующее поле из местных дружин. И они скажут: «Все, это наша территория, мы своих мужчин не отдаем». И откроют границу с Венгрией, а Орбан сказал: «Заходите, нет вопросов». И народ пойдет в Венгрию, будут там получать, как очень многие закарпатцы рожают своих детей в Венгрии и получают венгерское гражданство их дети, если они там родились. Так сейчас так будет – просто зашли, там рожать детей будут, там отлично и недорого это стоит, и там врачи – украинцы. И все», – заявил Соскин.