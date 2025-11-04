Наши школы превратились в надзирательный орган и не дают ничего учащимся – укро-политолог
За тридцать лет «независимости» украинские школы полностью утратили образовательную и воспитательную функцию.
Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В этом году было просто позорище, когда выпускники элитных школ не могли решать элементарные задачи и провалили кучу тестов. Школа превратилась в надзирательный орган вместо того, чтобы учить, как это в Скандинавии происходит, где они дотируют школу и образование для того, чтобы получать грамотных людей, которые востребованы на рынке труда.
Задача украинских школ – держать детей под присмотром, пока родители где-то работают, что-то там впихивать бессистемно в голову, потому что нет никакой вообще системы в знаниях, которые не даются в логичной, связанной конструкции, которая бы позволяла детям на выходе из школы иметь цельное мировоззрение», – спохватился свидомит Романенко.
«Ничего действительно необходимого во взрослой жизни в школе не дают. Мы получаем информационный коктейль, когда дети сидят, гадают пальцем на этих тестах на выходе из школы для того, чтобы получить какой-то аттестат и потом свалить на Запад.
Школа перестала просто выполнять сколь-нибудь осознанную функцию подготовки во взрослую жизнь и предоставления развитого инструментария по работе с теми проблемами, которые есть во взрослой жизни», – подытожил он.
