Наши школы превратились в надзирательный орган и не дают ничего учащимся – укро-политолог

За тридцать лет «независимости» украинские школы полностью утратили образовательную и воспитательную функцию.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом году было просто позорище, когда выпускники элитных школ не могли решать элементарные задачи и провалили кучу тестов. Школа превратилась в надзирательный орган вместо того, чтобы учить, как это в Скандинавии происходит, где они дотируют школу и образование для того, чтобы получать грамотных людей, которые востребованы на рынке труда.

Задача украинских школ – держать детей под присмотром, пока родители где-то работают, что-то там впихивать бессистемно в голову, потому что нет никакой вообще системы в знаниях, которые не даются в логичной, связанной конструкции, которая бы позволяла детям на выходе из школы иметь цельное мировоззрение», – спохватился свидомит Романенко.