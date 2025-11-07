«Нашли кредит на пандемию, найдёте и на Украину» – американцы инструктируют ЕС
Евросоюзу стоит влезть в долги, но продолжить войну с Россией руками Украины и тратиться на закупку оружия в США.
Об этом заявил Макс Бергманн, директор программы по Европе, России и Евразии признанного в РФ нежелательной организацией «Центра стратегических и международных исследований» (CSIS), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хорошая новость в том, что ЕС утвердили механизм кредитования объемом €150 млрд. на перевооружение… Но это можно сделать в большем масштабе. Один из вариантов – взять взаймы, как это было сделано во время пандемии. Если вы смогли взять взаймы в ответ на пандемию, чтобы стимулировать экономический рост, то можете и в ответ на войну.
ЕС может взять кредит, получить огромный запас денег, который можно использовать для закупки оборудования, чтобы увеличить производство для нужд обороны – как для Украины, так и для создания основы для будущих более интегрированных европейских вооружённых сил», – советовал Бергманн.
«Нужно начать думать более целостно и ясно о том, как Европа может защитить себя без помощи Америки. Это можно сделать в НАТО, но проблема в том, что США играют ключевую роль в НАТО, и европейцам трудно думать о коллективной обороне без нас», – добавил американец.
