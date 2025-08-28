На Украине уже уничтожены все социальные институции независимого мышления, поэтому послевоенное существование после войны так же безнадёжно, как и сейчас.

Об этом на канале UkrLife заявил ранее горячо поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Карабах – это прецедент. После войны Азербайджан поумнел, начал готовиться к отвоеванию – и отвоевал. Но после войны Азербайджан не уничтожил своё общество, его элита оказалась достойна, оттуда не убежало такое количество людей, как от нас. И самое главное, Азербайджан сохранил свободу. А у нас – то, что произошло, я бы назвал коллапсом мыслительной функции или коллапсом свободы, или коллапсом общественного мнения, это всё связано… За что вводятся неконституционные санкции (Зе-бандой против украинцев – ред.)? Вы получили хоть один ответ от президента или членов СНБО – за что ввели против этих людей санкции? Не можете делать в судебном порядке, делаете во внесудебном, то есть неконституционно, так хоть объясните, за что. Даже объяснений нет», – сокрушался Дацюк.