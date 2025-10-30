«Ненависть к Российской Федерации»: Жительница Севастополя перешла на сторону врага и получила 13 лет колонии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

39-летняя жительница Севастополя оставляла на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой писала маркером «высказывания, выражающие ненависть к Российской Федерации».

Задержанная оказалась завербованным агентом украинской военной разведки. С апреля по ноябрь 2023 года она собирала сведения о российских военных, перемещениях боевых кораблей и авиации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).