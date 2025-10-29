Нет в мире такой страны, которая откажется от российских энергоресурсов – укро-эксперт
Ни Европа, ни Китай или Индия, ни даже США не смогут полностью отказаться от покупки российских энергоресурсов.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы видим, что даже Европейский Союз на данный момент не способен полностью отказаться от российских энергоресурсов. Европа закупает российский сжиженный природный газ, и недавно санкционный пакет пересмотрел сроки отказа от этих закупок, но это всего лишь сокращение периода ожидания, это не отказ на сегодняшний день.
Мы видим, что некоторые страны Европейского Союза покупают российскую нефть… И США, кстати говоря, покупают российское обогащенное ядерное топливо, которое тоже, в принципе, относится к энергоресурсам.
Поэтому в этих условиях, когда даже сама Европа не может полностью отказаться от российских энергоносителей, и США не могут отказаться от российского ядерного топлива – говорить о том, что Китай и Индия могут быть святее Папы Римского, то есть святее Европейского Союза, ну это как бы, на мой взгляд, очень оптимистичное ожидание», – заключил Кущ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: