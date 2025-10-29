Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни Европа, ни Китай или Индия, ни даже США не смогут полностью отказаться от покупки российских энергоресурсов.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

