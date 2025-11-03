Ноу-хау по-украински: устройся в погранцы – и сбеги за кордон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский обещал построить страну, в которую люди будут мечтать вернуться, но на деле из нее бегут даже те, кто еще остается.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что украинские пограничники десятками начали бежать за границу.

«Ну, просто, страна мечты. Президент же заходил со здравой вполне и красивой идеей – построить такую страну, в которую люди захотят вернуться. Это было на словах, и ему поверили. А на деле получилось, что мы имеем страну, из которой люди бегут тысячами, бросая семьи, правдами и неправдами», – сказал эксперт.

Что касается пограничников, то он считает это ноу-хау, которое постараются не тиражировать.