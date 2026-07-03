Новые российские БПЛА оказались не по зубам украинским перехватчикам – британская газета

Украинские дроны-перехватчкии больше не могут сбивать новые российские БПЛА с турбореактивным двигателем, теперь придется задействовать дорогостоящие зенитные ракеты.





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«На протяжении многих лет Киев живет под тихим, скрежещущим гулом беспилотников-камикадзе, пролетающих над головой. Теперь жителей украинской столицы терроризирует другой звук: пронзительный свист реактивных дронов , несущихся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. Эти модернизированные системы могут развивать скорость до 500 км/ч — почти в три раза быстрее, чем их иранские предшественники с пропеллерным приводом, — и нести боеголовки весом от 50 до 90 кг.

Украинские официальные лица заявляют, что Россия все чаще наносит удары по столице, стремясь перегрузить системы ПВО, вынуждая Киев использовать свои наиболее ценные перехватчики и создавая бреши, через которые могут проскользнуть баллистические и крылатые ракеты», – пишет издание.