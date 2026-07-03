Новые российские БПЛА оказались не по зубам украинским перехватчикам – британская газета
Украинские дроны-перехватчкии больше не могут сбивать новые российские БПЛА с турбореактивным двигателем, теперь придется задействовать дорогостоящие зенитные ракеты.
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«На протяжении многих лет Киев живет под тихим, скрежещущим гулом беспилотников-камикадзе, пролетающих над головой. Теперь жителей украинской столицы терроризирует другой звук: пронзительный свист реактивных дронов , несущихся по небу с такой скоростью, что их можно принять за ракеты. Эти модернизированные системы могут развивать скорость до 500 км/ч — почти в три раза быстрее, чем их иранские предшественники с пропеллерным приводом, — и нести боеголовки весом от 50 до 90 кг.
Украинские официальные лица заявляют, что Россия все чаще наносит удары по столице, стремясь перегрузить системы ПВО, вынуждая Киев использовать свои наиболее ценные перехватчики и создавая бреши, через которые могут проскользнуть баллистические и крылатые ракеты», – пишет издание.
В публикации отмечается, что украинские дроны-перехватчики стали эффективным противодействием против российских БПЛА, развивающих скорость 180 километров в час.
«Однако новые модели беспилотников оснащены турбореактивным двигателем китайского производства, что позволяет им развивать максимальную скорость 500 км/ч и значительно превосходить по скорости украинские зенитные беспилотники», – продолжает газета.
Признает проблему и представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Эти [российские беспилотники] больше не находятся в зоне досягаемости истребителей-перехватчиков, скорость которых достигает 300 км/ч… Это означает, что на мобильные огневые группы и перехватчики беспилотников больше нельзя полагаться. Придётся использовать ракеты», — жалуется Игнат.
В ходе последнего удара по Киеву жители сполна ощутили на себе новое грозное оружие ВС РФ.
«Нападение было похоже на ужасный кошмар. Все начало трястись, обломки летели сквозь окна. Потом появился дым, все думали, что задохнемся», – поделилась своими впечатлениями с британской газетой местная жительница Татьяна Бондаренко.
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