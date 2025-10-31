Об Украине забудут быстрее, чем о Газе – американский эксперт
Как только боевые действия на Украине остановятся, будут остановлены, про нее забудут еще быстрее, чем про Газу, а в Россию вернутся западные компании.
Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studies заявил американский политолог Николай Петро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
По мнению Петро, без ударов по России, которые можно показать на картинке, Украина обречена.
«Сейчас мы видим недостатки этой стратегии, военная стратегия потерпела крах. Украинская стратегия отказалась от идеи победы. Теперь стратегия заключается в том, чтобы считать прекращение огня победой. Если будет достигнуто прекращение огня, Украина похвалит себя и скажет, что одержала военную победу, а затем будет следовать долгосрочной дипломатической стратегии, продолжая давить на Россию санкциями и тому подобным, что опять же вряд ли приведет к успеху, потому что единственное, что сейчас держит Украину в центре внимания западных СМИ, – это бомбардировки и фотографии, которые можно показать. Если будет достигнуто прекращение огня, Украину забудут быстрее, чем Газу.
И множество западных компаний будут готовы вернуться в Россию, которая долгие годы была для них самым прибыльным международным рынком. И я думаю, что это произойдет, когда Украина не будет у всех на слуху, и о ней будут думать в последнюю очередь», – заявил Петро.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: