Об Украине забудут быстрее, чем о Газе – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
31.10.2025 15:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 184
 
Война, Дзен, Украина


Как только боевые действия на Украине остановятся, будут остановлены, про нее забудут еще быстрее, чем про Газу, а в Россию вернутся западные компании.

Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studies заявил американский политолог Николай Петро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как только боевые действия на Украине остановятся, будут остановлены, про нее забудут еще быстрее,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Петро, без ударов по России, которые можно показать на картинке, Украина обречена.

«Сейчас мы видим недостатки этой стратегии, военная стратегия потерпела крах. Украинская стратегия отказалась от идеи победы. Теперь стратегия заключается в том, чтобы считать прекращение огня победой. Если будет достигнуто прекращение огня, Украина похвалит себя и скажет, что одержала военную победу, а затем будет следовать долгосрочной дипломатической стратегии, продолжая давить на Россию санкциями и тому подобным, что опять же вряд ли приведет к успеху, потому что единственное, что сейчас держит Украину в центре внимания западных СМИ, – это бомбардировки и фотографии, которые можно показать. Если будет достигнуто прекращение огня, Украину забудут быстрее, чем Газу.

И множество западных компаний будут готовы вернуться в Россию, которая долгие годы была для них самым прибыльным международным рынком. И я думаю, что это произойдет, когда Украина не будет у всех на слуху, и о ней будут думать в последнюю очередь», – заявил Петро.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить