В украинской армии на линии фронта царит неразбериха из-за попыток свести воедино самые разные подразделения.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Полковник рассказал, что во время боев за Торецк (Дзержинск) у его бригады было дополнительно девять батальонов, «боевой потенциал которых равнялся почти нулю». По бумагам в батальонах было 300 человек, но на деле от силы несколько десятков.

По его словам, если батальон передает в оперативное подчинение другой бригаде, то его эффективность падает из-за отсутствия слаженности и взаимодействия.

«И так весь фронт у нас в винегрете. А вы представьте это ВСУ, подразделения Нацгвардии, подразделения Нацполиции, силы территориальной обороны приданы как стрелки. И каждый командир бригады управляет своими тремя-четырьмя пятью батальонами и еще плюс пять-шесть других батальонов», – жалуется Козел.

Из-за этой неразберихи, говорит он, «много случаев», когда украинские подразделения открывают огонь по своим, причем порой только услышав русскую речь.