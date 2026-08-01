«Позор! Выпустили пять ракет – ни одна не попала!» – укро-эксперт глумится над ВВС Польши
Польская ПВО оказалась бессильна против ракеты, которая на днях залетала на ее территорию и которую объявили российской.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Укро-эксперт говорит, что обладает широкими связями в Польше и хорошо осведомлен о ситуации в этой стране, которую сравнивает с больным человеком, которому нужна помощь в выздоровлении.
«Я вам дам пару интересных данных. Они подняли в воздух самолеты свои военно-воздушных сил, потому что есть еще миссия НАТО, которая предназначена для проведения ее различных миссий в воздухе, в частности, чтобы обеспечивать безопасность по воздушному пространству Республики Польша. В этот раз поляки приняли решение, что они покажут целой планете, что они лучшие в мире и собьют ракету. Но ракета пролетела 93 километра по территории Польши», – сказал гость эфира.
По его словам, по цели было выпущено пять ракет.
«Ни одна не попала. О чем это говорит? Это говорит о позорном состоянии Республики Польша, которая на сегодняшний день практически не в состоянии защитить свое воздушное пространство», – резюмировал Хазан.
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