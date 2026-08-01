В Верховной раде требуют переименовать Белгород и города Польши

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат Верховной Рады Игорь Гузь подготовил обращение к МИД Украины, Госгеокадастру и даже Академии наук с требованием внести правки в официальные карты.

«До сих пор на украинских картах, в документах и в официальном обиходе часто используются иноязычные названия топонимов, имеющих историческое украинское происхождение. Например, Холм (сейчас – Хелм), Ряшев (Жешув), Перемышль ( Пшемысль), Пряшив (Прешов), Билгород (Белгород) и другие географические названия, которые веками существовали в украинской языковой и исторической традиции», – сообщил Гузь в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он ожидает «от ответственных органов конкретных шагов и сроков реализации этой инициативы».

Один из комментаторов заметил, что такой шаг может вызвать еще большее раздражение в Польше, с которой и так поссорился Киев из-за героизации бандеровщины.