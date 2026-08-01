В Верховной раде требуют переименовать Белгород и города Польши

Михаил Рябов.  
01.08.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 5462
 
Политика, Польша, Украина


Депутат Верховной Рады Игорь Гузь подготовил обращение к МИД Украины, Госгеокадастру и даже Академии наук с требованием внести правки в официальные карты.

«До сих пор на украинских картах, в документах и в официальном обиходе часто используются иноязычные названия топонимов, имеющих историческое украинское происхождение.  Например, Холм (сейчас – Хелм), Ряшев (Жешув), Перемышль ( Пшемысль), Пряшив (Прешов), Билгород (Белгород) и другие географические названия, которые веками существовали в украинской языковой и исторической традиции», – сообщил Гузь в своем блоге.

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Депутат Верховной Рады Игорь Гузь подготовил обращение к МИД Украины, Госгеокадастру и даже Академии...

Он ожидает «от ответственных органов конкретных шагов и сроков реализации этой инициативы».

Один из комментаторов заметил, что такой шаг может вызвать еще большее раздражение в Польше, с которой и так поссорился Киев из-за героизации бандеровщины.

«Мы имеем полное право передавать названия городов и территорий на украинском. Это то же самое, что отстаивать написание Kyiv, а не Kiev», – отрезал депутат.

Метки:

English version :: Читать на английском В Верховной раде требуют переименовать Белгород и города Польши

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