Подтверждаю: огромная часть западной помощи Украине разворована – Луценко

28.10.2025 16:59
Украинская власть разворовала огромные объемы помощи, которые предоставил ей Запад с 2022 года.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, западные союзники уже почти четыре года оказывают Украине колоссальную помощь.

«Они нам дают деньги. Хочу напомнить, что это 170 миллиардов евро от Европы и 120 миллиардов от Америки. Просто вдумайтесь в объем этого!

Денег всегда мало, но тем не менее они предоставляют нам деньги, раз. Они дают нам оружие, два, и вводят санкции три.

От украинской власти, я сейчас не говорю об армии, именно от власти, требуется только одно в этих условиях – не воровать. Тем не менее, она не может удержаться, чтобы не разворовать большую часть этой европейской помощи», – сказал Луценко.

Ярким примером этого он называет европейские деньги, которые в 2023-м выделяли на защиту энергетических объектов.

«Миллиарды и миллиарды перекочевали из европейских кошельков в карманы отдельных украинских чиновников, никто из которых не сидит хотя бы в СИЗО. Никто!

Нам дают оружие. И теперь уже каждую неделю западная пресса разных стран – сегодня, например, американская, перед этим я видел немецкая, французская – публикует об откатах, идущих при покупке западного оружия в сторону офшоров. И инициаторами этих откатов являются украинские чиновники. Это пишут прямым текстом, называются фамилии. И никто из них не сидит хотя бы в СИЗО!», – негодует Луценко.

