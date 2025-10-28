Подтверждаю: огромная часть западной помощи Украине разворована – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть разворовала огромные объемы помощи, которые предоставил ей Запад с 2022 года.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, западные союзники уже почти четыре года оказывают Украине колоссальную помощь.

«Они нам дают деньги. Хочу напомнить, что это 170 миллиардов евро от Европы и 120 миллиардов от Америки. Просто вдумайтесь в объем этого! Денег всегда мало, но тем не менее они предоставляют нам деньги, раз. Они дают нам оружие, два, и вводят санкции три. От украинской власти, я сейчас не говорю об армии, именно от власти, требуется только одно в этих условиях – не воровать. Тем не менее, она не может удержаться, чтобы не разворовать большую часть этой европейской помощи», – сказал Луценко.

Ярким примером этого он называет европейские деньги, которые в 2023-м выделяли на защиту энергетических объектов.