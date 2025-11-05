Покровск откроет России дорогу к освобождению всего Донбасса – британский профессор

05.11.2025 10:15
В отличие от Бахмута, Покровск (Красноармейск) – крупный логистический узел, его потеря Украиной открывает России прямую дорогу на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Об этом в эфире британского телеканала «SkyNews» заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратегической ценности Бахмут не имел. Это был символический населённый пункт. Потому что, когда русские взяли Бахмут, это было относительно близко к двум городам, которые они действительно хотели захватить – Славянску и Краматорску.

Но ни один российский командир не стал бы начинать наступление на Краматорск из Бахмута из-за особенностей местности. Поэтому Бахмут не имел большого стратегического значения», – сказал Кларк.

«А Покровск, хоть и находится дальше от Краматорска и Славянска, расположен на юге. Он действительно стратегически важен, потому что это железнодорожный и автомобильный узел.

И если русские смогут взять и удержать Покровск, то они получат доступ на север. Хотя это дальше, они могут двинуться на север в сторону Константиновки, а затем Дружковки и Краматорска.

И как мы уже говорили, если они возьмут Славянск и Краматорск, то получат весь Донбасс», – подытожил он.

