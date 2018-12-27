После томоса война против УПЦ усилится

27.12.2018, Киев, Игорь Петров

Законодательная инициатива о переименовании религиозных организаций, которая коснется УПЦ, является прикрытием продолжения наступления на каноническую церковь.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор украинского информационно-аналитического центра Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти игры вокруг названия церковной организации – это прикрытие, как и многое другое у нас в символической сфере. Реально речь идет о церковном имуществе, о лаврах. Не случайно Филарет записал в свой титул «архимандрит Киево-Печерской лавры», не случайно эти объекты фигурируют в списке претензий на прямое управление, которые выдвигает Фанар. Понятно, что после получения даже в урезанном виде томоса, который дает совершенно не то, что просили, наступление на УПЦ будет продолжено. Можно ждать самых неприятных процессов, в том числе конфликтов с применением силы против церкви», – прогнозирует Рудяков.