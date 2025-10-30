Путин двумя заявлениями втянул Трампа в гонку вооружений – Шлинчак

Объявленные испытания ракет-носителей ядерного оружия в США говорят о том, что США ввязались в гонку вооружений.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что Трамп, что Путин живут в философии Холодной войны, когда можно было бряцать ядерным оружием, и всеми этими испытаниями демонстрировать свою силу», – рассуждал Шлинчак.

«Нет абсолютно никакой логики в том, чтобы сейчас проводит ядерные испытания на территории США. Кроме того, что эти испытания загрязняют окружающую среду, есть много технологий, которые могут указать на дефекты ракет, которые находятся под землёй.

Это история не про силу. Путин постоянно втягивает Трампа в какую-то игру, которая не имеет никакого смысла», – добавил он.

