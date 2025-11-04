России нужно помочь Китаю искать «украинских тараканов»

Елена Острякова.  
04.11.2025 14:00
  (Мск) , Москва
Просмотров: 460
 
Дзен, Китай, Россия, Украина


Китай уже предпринял меры для того, чтобы его производители не поставляли дроны Украине.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай уже предпринял меры для того, чтобы его производители не поставляли дроны Украине. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Китай ввел в декабре прошлого года именно по этой теме экспортный контроль. После этого украинца приехать просто напрямую на завод и сказать «хочу купить дроны для фронта» уже так просто нельзя. Появились тысячи компаний, которые являются посредниками. Посредников уже сложно проверить, куда это уходит: в Европу, не в Европу. Закон никто не нарушает», – сказал Вавилов.

Он считает, что Минпромторг РФ со своей стороны тоже должен создать рабочую группу с участием китайской стороны.

«Зачем на зеркало пенять, если не все в порядке с внешним видом? Такой группы создано не было, все отдали на откуп китайцам. А Китай – это гигантская производственная площадка.  Где производят миллионы дронов для всего мира, и выявлять украинских тараканов, которые расползлись по Китаю довольно сложно и проблематично, особенно если нет прямого запроса с российской стороны», – сказал Вавилов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить