России нужно помочь Китаю искать «украинских тараканов»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китай уже предпринял меры для того, чтобы его производители не поставляли дроны Украине.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Китай ввел в декабре прошлого года именно по этой теме экспортный контроль. После этого украинца приехать просто напрямую на завод и сказать «хочу купить дроны для фронта» уже так просто нельзя. Появились тысячи компаний, которые являются посредниками. Посредников уже сложно проверить, куда это уходит: в Европу, не в Европу. Закон никто не нарушает», – сказал Вавилов.

Он считает, что Минпромторг РФ со своей стороны тоже должен создать рабочую группу с участием китайской стороны.