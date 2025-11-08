Россия может хоть завтра атаковать НАТО. Сил хватит – генерал бундесвера

08.11.2025
Российская армия обладает достаточным ресурсом для ограниченной войны с Североатлантическим альянсом уже сейчас.

Об этом в интервью агентству «Рейтер» заявил начальник оперативного командования бундесвера генерал-лейтенанта Александра Золфранк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно посмотреть, чем сейчас располагает Россия и что она может с этим сделать… Исходя из этого, Россия может уже завтра начать менее масштабную атаку на территорию НАТО», — сказал Золфранк.

Он добавил, что если РФ продолжит наращивать производство вооружений до 2029 года, то возможно и крупномасштабное нападение.

Генерал считает, что сейчас Россия тестирует НАТО, чтобы проверит способность блока реагировать.

«Это метод. Его цель — создавать неопределённость, страх, наносить ущерб, шпионить и проводить испытания… Это война путём запугивания», — считает представитель немецкой военщины.

По его словам, несмотря на потери на Украине, российские военно-воздушные силы в основном сохранились, а количества бронетехники вполне достаточно для проведения ограниченного наступления на НАТО. Генерал считает, что может противостоять этому, только устанавливая «чёткие красные линии» и сдерживая противника посредством хорошей подготовки.

