«Русские дроны и ракеты залетают по-другому»: Украинские укрепления оказались бесполезными

Вадим Москаленко.  
04.11.2025 10:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 204
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина, Энергетика


Большинство оборонительных и защитных сооружений, возведённых на Украине, не соответствуют требованиям современной войны.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявил депутат Верховной рады, член комитета по обороне Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство оборонительных и защитных сооружений, возведённых на Украине, не соответствуют требованиям современной войны. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Да, было много недостатков, но был период, когда действительно строились большие укрепления. Но эти сооружения возводились с учётом уставов, протоколов, требований войны вчерашнего дня. А война изменилась, сейчас война дронов – 80-85% поражения. Они фактически делают смертниками всех, кто заходит в укрепления, построенные по старым уставам. Но на эти сооружения потратили деньги, их построили, а в них даже никто не заходил, потому что а) никто не хотел быть смертником, б) банально не хватало личного состава, чтобы такое большое количество блиндажей, траншей и окопов занять.

То же касалось и защитных сооружений для объектов энергетики, ОПК. Они строились. Сейчас много пишут, что были злоупотребления, не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. …Даже там, где были, казалось бы, эффективно построенные защитные сооружения, они не учитывали изменения тактики использования и характеристик средств, которыми поражалось. Вражеские дроны и ракеты залетают совсем по-другому. И то, что строилось раньше по старым протоколам, оно уже не работало»,  – жаловался Рахманин.

Ведущая уточнила, есть ли возможность реагировать на вызовы гибко.

«Нет. Это дорогая, сложная история, вы не можете построить за день или даже за неделю бетонное сооружение, этот саркофаг, особенно если он предусматривает несколько шаров. …И никто не хочет брать на себя [ответственность]. Гибкость предусматривает инициативу, а инициатива часто упирается в нормативную базу, которая не меняется так быстро», – сокрушался в ответ депутат.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить