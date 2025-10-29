Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британия своим лидерством в «коалиции желающих» обеспечивает «безопасность и спокойствие 30 другим странам», которые могут стать жертвами российского влияния.

Об этом в британском парламенте заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Спикер посетовал, что в таких странах Европы, как Польша, Германия и Франция очевидна опасность «вмешательства России» в их политику.

«В прошлом месяце бывший лидер крупной партии в Уэльсе признал себя виновным в получении взяток за пророссийские высказывания. При этом доказано, что Натан Гилл много лет был доверенным лицом нынешнего лидера «Партии реформ». Согласен ли премьер-министр, что пришло время провести тщательное расследование вмешательства России и её денег в британскую политику?», – спросили Стармера.

«Вмешательство России – это серьёзная проблема во многих странах Европы, в том числе и в нашей, где оно представляет постоянную угрозу. Для союзников по НАТО конфликт на Украине, борьба с российской агрессией – это вопрос номер один. Вот, почему я должен сказать, что «Партия реформ» стала бы настоящей катастрофой для нашей обороны. Мы – надёжный член НАТО. Мы бы не были надёжным членом, если бы поддерживали Путина. Мы возглавляем «коалицию желающих» помочь, обеспечивая безопасность и спокойствие 30 другим странам, которые рухнут из-за таких «реформ», потому что они поддерживают Путина. И это стало бы реальной угрозой для нашей обороны и безопасности», – вещал в ответ британский премьер.

Ранее спецслужба MI5 обнародовала новые рекомендации «по защите демократических институтов от шпионажа и иностранного вмешательства», что свидетельствует о резком росте шпиономании и антироссийской истерии в Великобритании.