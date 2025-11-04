Одни за кордоном, другие – в могилах: Украину наводняют дешёвые мигранты из Бангладеш

На Украине настолько не хватает рабочих рук, что бизнесмены вынуждены завозить мигрантов из бедных стран.

Об этом в беседе экономистом Олегом Устиновым заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас очень долго игнорировали демографию, потому что игнорировали потребности людей, и как следствие возникла эта дырка огромная, которая войной усугубляется.

И у нас все больше и больше тревожных тенденций относительно того, как Украина может вообще развиваться с такой плохой демографией. Я постоянно общаюсь там с различными бизнесменами, мне некоторые говорят, что заказывают уже бангладешцев, индусов.

Как правило, они не очень хорошо даже английский знают, не говоря про украинский или русский. Вот такая новая реалия. Количество людей уменьшилось значительно», – сказал Романенко.

Олег Устинов подчеркнул, что этих трудовых мигрантов не получится выпроводить обратно.

«Вся эта белиберда, которую я слышу по поводу, что нам надо будет открыть границы – и завезти людей. Вы для себя ответьте на вопрос – вы вообще насколько толерантны, чтобы впустить к себе иностранцев? У меня большие сомнения, что наше общество такое максимально толерантное, которое сейчас вдруг открыло и всех впустило, и еще и со всеми будет обниматься.

Поэтому, когда у тебя нет возможности их, вот этих мигрантов трудовых, интегрировать в свое общество, у меня возникает вопрос, ты вообще на это готов или нет? И получишь ли ты дополнительные проблемы потом.

Потому что в какой-то момент времени ты можешь согласиться открыть эти ворота, а они окажутся вратами не туда, куда ты хотел бы их открыть», – возмущался экономист.

