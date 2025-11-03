Террорист Закаев: «Мы – единственные союзники Украины в уничтожении России»
Киевские власти в своём противостоянии России могут полагаться только на бежавших с Кавказа басаевцев.
Об этом заявил один из вожаков террористов, именующий себя главой т.н. «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, на организованной Верховной радой конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Обращаюсь к руководству Украины, ребята, если вы надеетесь и рассчитываете, что Путин каким-то образом изменит своё отношение к Украине и украинцам, вы ошибаетесь.
Мы сегодня являемся вашими союзниками, чеченцы и кавказцы являются вашими союзниками. И мы готовы вместе с вами добиться того, чтобы эта страна перестала существовать как империя», – вещал Закаев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: