Террорист Закаев: «Мы – единственные союзники Украины в уничтожении России»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевские власти в своём противостоянии России могут полагаться только на бежавших с Кавказа басаевцев.

Об этом заявил один из вожаков террористов, именующий себя главой т.н. «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, на организованной Верховной радой конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.