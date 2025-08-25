«Тогда согласны» – в Киеве предлагают России капитулировать вместе с Украиной
Украина должна выдвинуть Москве встречные требования в ответ на те условия, которые Россия считает необходимыми для заключения мира.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник.
Он не соглашается, что уступка территорий в пользу РФ станет смертным приговором для Владимира Зеленского.
«Я думаю, что если украинский президент сохранит страну и достигнет мира, то ему, как Маннергейму и Де Голлю… не сразу, но потом поставят очень много памятников в своей стране. Он станет исторической личностью», – рассуждал укро-эксперт.
Он считает, что в вопросе территорий и других острых аспектов «найти какой-то баланс вполне можно».
«Любое из тех требований, которые Россия выдвигает для Украины, может быть реализовано по принципу взаимности: мы уступаем. Вы хотите сокращение украинской армии? Мы тоже хотим, потому что не тянем финансово такую армию. Так давайте сократим российскую. Мы сокращаем на 50% и вы на 50%, а тем более у вас есть ядерное оружие… Сократите свою армию, условно говоря, на 50% в европейской части России. То, что у вас там на Дальнем Востоке или где-то ближе к Средней Азии, то оставьте себе.
В каждом вопросе можно так. Вы хотите права русского языка? Так давайте обеспечим права украинского языка на территории России. Вы хотите, чтобы УПЦ была без давления? Так давайте разрешим. Но давайте разрешим деятельность ПЦУ, греко-католиков, протестантских общин на российских или подконтрольных России территориях. Понимаю, что говорю сейчас острые вещи, но подумайте, но об этом всем можно договориться по принципу взаимности – вы нам – мы вам», – валял дурака Бортник.
