Трамп ловко качнул диктатора Зеленского – укро-эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимира Зеленского однозначно не пригласят на встречу президентов России и США.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Диалога, дискуссии не будет. Поставят в известность или выдвинут условия. К этому всё идёт, судя по вояжу в Вашингтон с весьма сомнительным результатом. Трудно не согласиться, что Трамп повёл себя не как партнёр, мягко говоря, на грани хамства, но тем, не менее имеем, то, что имеем. Поэтому, я думаю, вероятность того, что Зеленский окажется в Будапеште гипотетическая», – сказал эксперт.

Ведущий спросил, не значит ли это, что «в Вашингтоне Трамп предъявил кидок».