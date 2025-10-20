Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появляются все новые и крайне неприятные подробности о последней встрече президента США Дональда Трампа с украинским диктатором Владимиром Зеленским.

Так, британская газета Financial Times утверждает, что Трамп давил на Зеленского, требуя от него согласиться на условия Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Знакомые с ситуацией источники FT сообщили, что встреча двух лидеров часто превращалась в «перепалку», а Трамп «постоянно ругался», – пишет издание.

Кроме того Трамп заявил Зеленскому, что он «проигрывает войну» и должен «заключить сделку, иначе ему грозит уничтожение», рассказывают источники.

«По их словам, комментарии президента США во многом повторяли риторику Путина, противореча его предыдущим заявлениям о военной уязвимости России. Они заявили, что президент США проигнорировал карты, на которых были показаны позиции на линии фронта, настаивая на том, чтобы Киев передал весь регион Донбасса России, и повторяя тезисы, которые Путин поднял во время их телефонного разговора днем ​​ранее», – пишет FT.

Более того, Трамп якобы сказал Зеленскому, что Путин, «если захочет, он вас уничтожит».