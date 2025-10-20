Трамп пугает Зеленского уничтожением

Олег Кравцов.  
20.10.2025 08:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1676
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Появляются все новые и крайне неприятные подробности о последней встрече президента США Дональда Трампа с украинским диктатором Владимиром Зеленским.

Так, британская газета Financial Times утверждает, что Трамп давил на Зеленского, требуя от него согласиться на условия Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Знакомые с ситуацией источники FT сообщили, что встреча двух лидеров часто превращалась в «перепалку», а Трамп «постоянно ругался», – пишет издание.

Кроме того Трамп заявил Зеленскому, что он «проигрывает войну» и должен «заключить сделку, иначе ему грозит уничтожение», рассказывают источники.

«По их словам, комментарии президента США во многом повторяли риторику Путина, противореча его предыдущим заявлениям о военной уязвимости России. Они заявили, что президент США проигнорировал карты, на которых были показаны позиции на линии фронта, настаивая на том, чтобы Киев передал весь регион Донбасса России, и повторяя тезисы, которые Путин поднял во время их телефонного разговора днем ​​ранее», – пишет FT.

Более того, Трамп якобы сказал Зеленскому, что Путин, «если захочет, он вас уничтожит».

«В ходе встречи Трамп, похоже, дословно повторил некоторые аргументы Путина, даже когда они противоречили его собственным предыдущим высказываниям о слабостях России. Его позиция отражала резкий поворот по сравнению с предыдущими месяцами, когда он заявлял о возможности достижения «мира посредством силы», одновременно вооружая Украину дальнобойным оружием для сдерживания Москвы.

Тон Трампа заметно изменился после его телефонного разговора с Путиным в четверг, в ходе которого два лидера договорились встретиться в Будапеште «в течение нескольких недель» для обсуждения войны на Украине», – напоминает британская газета.

