Турки просятся в ЕС вместе с балканскими странами

06.02.2020, Москва, Елена Острякова

Европейский Союз не должен рассматривать по отдельности перспективы членства Турции и Западных Балкан – Анкара призвала ЕС устранить «искусственное разделение».

Об этом сообщает «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все страны должны рассматриваться на равной основе. Мы надеемся увидеть некоторые позитивные шаги, предпринятые в этом направлении, чтобы положить конец искусственному разделению в политике расширения между Западными Балканами и Турцией. Турция является балканской страной в силу своей истории, культуры и географии», – говорится в письме министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу новому главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Борелю.

Министр предложил государствам-членам ЕС высказать свое мнение о членстве Турции. Чавушоглу добавил, что «турецкий народ все еще в подавляющем большинстве верит в проект ЕС, но не доверяет ЕС из-за двойных стандартов и дискриминации в отношении Турции».

Турция подала заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество, предшественник Европейского Союза, в 1987 году и начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году. В последние годы эти переговоры зашли в тупик

В октябре прошлого года по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона процесс вступления Албании и Македонии в Евросоюз был остановлен. 9 стран ЕС выступили тогда против предложений французского президента.

Евросоюз постоянно откладывает сроки вступления для Сербии. Это объясняется наличием неразрешенного конфликта с Косово (Сербию вынуждают таким образом признать независимость своей южной провинции).

Кроме того Еврокомиссия неоднократно указывала Белграду на недопустимость сотрудничества с Россией и Китаем. Руководство Сербии эти претензии последовательно отвергало.