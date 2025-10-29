«У Запада правильная стратегия, но плохая тактика» – иноагент Шендерович поторапливает Трампа

Вадим Москаленко.  
29.10.2025 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 54
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Несмотря на смену американского президента, Запад последовательно придерживается стратегии удушения России.

Об этом на канале «Ходорковский live» заявил писатель-иноагент Виктор Шендерович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на смену американского президента, Запад последовательно придерживается стратегии удушения России. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас не 44-й, в том смысле, что нет никакого близкого окончания войны и освобождения Украины. Но освобождение Украины, разумеется, когда-то будет. Вопрос в том, сколько заплатит Украина.

Не помню имени этого китайского полководца, который сказал: стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе, а тактика без стратегии – это суета перед поражением.

Так вот, у Запада правильная стратегия, но очень слабая тактика. Запад решил додавить Россию, это ещё при Обаме началось. План Анаконда. Чтобы она однажды легла плашмя. Стратегия на истощение», – умничал Шендерович.

«Россия, которая обрекла себя на эту войну, уже истощается, и продолжит это делать. И будет истощена, когда перестанет получать энергоносители, когда Индия окончательно уйдёт с рынков. У Трампа есть четыре года ещё.

Что касается Путина – то это успешная тактика без стратегии, которая просто суета перед поражением», – рассуждал изменник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить