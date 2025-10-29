«У Запада правильная стратегия, но плохая тактика» – иноагент Шендерович поторапливает Трампа

Несмотря на смену американского президента, Запад последовательно придерживается стратегии удушения России.

Об этом на канале «Ходорковский live» заявил писатель-иноагент Виктор Шендерович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас не 44-й, в том смысле, что нет никакого близкого окончания войны и освобождения Украины. Но освобождение Украины, разумеется, когда-то будет. Вопрос в том, сколько заплатит Украина.

Не помню имени этого китайского полководца, который сказал: стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе, а тактика без стратегии – это суета перед поражением.

Так вот, у Запада правильная стратегия, но очень слабая тактика. Запад решил додавить Россию, это ещё при Обаме началось. План Анаконда. Чтобы она однажды легла плашмя. Стратегия на истощение», – умничал Шендерович.