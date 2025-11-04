Украинцы абсолютно разучились критически мыслить – киевский юрист

Игорь Шкапа.  
04.11.2025 18:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 507
 
геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцы совершенно не желает углубляться в важные детали, которые могли бы решить проблемы.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политаналитик и юрист Геннадий Дубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы совершенно не желает углубляться в важные детали, которые могли бы решить проблемы. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Возвращаясь к нашему обществу, я бы даже социологов не стал обвинять. Вот есть ли запрос у нашего общества на информацию о том, как мы видим нашу страну на перспективу 5 лет с точки зрения экономики, каких-то макрофинансовых показателей? Я такого запроса не наблюдаю», – сказал эксперт.

По его словам, украинцы готовы 2-3 года терпеть без отопления для вступления в ЕС.

«Это образ, который сегодня забивает абсолютно любую необходимость осмысливать детали. А если идти в детали, то окажется, что, возможно, тут вот очень тяжело не переступить грань, которую потом назовут нарративами Кремля – и в чём-то обвинят. У нас мыслить и детально разбираться и потребности – нет», – заявил Дубов.

Он считает, что в этой пустоте «рождаются смыслы, которые в плане анализа очень тяжело понять».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить